13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
0-046'
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
2-150'
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Icardi, 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fethiyespor karşısında iki penaltı vuruşundan faydalanamadı.

calendar 13 Ocak 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi, 2 dakikada 2 penaltı kaçırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Fethispor karşısında iki kez penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Mauro Icardi, 37. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Icardi, Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u geçemedi.

Penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle VAR uyarısıyla tekrar ettirildi.


Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve bir kez daha sağ alt köşeye vurdu, Arda Akbulut yine topu köşeden çeldi.

Arjantinli forvet, ikinci penaltının ardından Arda Akbulut'u tebrik etti.

Arda Akbulut, sezon başında Trabzonspor'dan Fethiyespor'a bedelsiz transfer olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.