13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Al Ittihad'dan Kante ve Fenerbahçe için yanıt!

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan N'Golo Kante için açıklama geldi.

calendar 13 Ocak 2026 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 23:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin transferi çin görüştüğü N'Golo Kante, Suuid Arabistan ekibi Al Ittihad'ın deplasmanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

34 yaşındaki N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla 85 dakikada sahada kaldı.

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşma sonrası N'Golo Kante ile ilgili gelen soru üzerine açıklama yaptı.

Portekizli teknik adam, Kante sorusu sonrası "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
