13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
0-045'
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
2-149'
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaştı! Sırada kulübü var!

Fenerbahçeli yetkililer, N'Golo Kante transferi için Fransız futbolcu ile anlaştı. Şimdi sırada kulübü kaldı!

calendar 13 Ocak 2026 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 21:40
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaştı! Sırada kulübü var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den müjdeli haber geldi.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Dubai'de 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüştü.

KANTE İLE ANLAŞMA TAMAM
SIRADA ŞİMDİ KULÜBÜ VAR!


Sarı-lacivertli yöneticiler, Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağladı. Alman basınından SKY, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70–80 daha düşük bir maaş teklif ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe cephesi, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkışırken, sıra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile anlaşmaya geldi.

Bu transferi çok isteyen Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kante için Al-Ittihad ile görüşmelere başladı.

TRANSFERDE  SONA YAKLAŞILDI

2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa'ya dönmek isteyen N'Golo Kante, bu kararını Suudi Arabistan ekibine bildirdi.

Fenerbahçeli yetkililer, kısa bir süre içerisinde Al-Ittihad ile de anlaşarak, Kante'yi hafta sonuna kadar Türkiye'ye getirecek. 

HAKAN BİLAL: "KANTE BİTTİ"

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yakınlığıyla bilinen sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp, N'Golo Kante transferinin bittiğini söyledi.

Hakan Bilal Kutlualp yaptığı paylaşımda "Yönetimimiz zaten bitirdi alıp gelecek biz iyi dileklerde bulunup pozitif enerji koyalım" ifadelerini kullandı.

KARİYER ÖZETİ

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.