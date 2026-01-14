Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER

Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.Tarık, Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Talisca, Musaba, Kerem.Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek