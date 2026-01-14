13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.

calendar 14 Ocak 2026 00:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Oğuz, Talisca, Musaba, Kerem.



Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
