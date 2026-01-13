Detroit Pistons'ın takas dönemi öncesinde büyük çaplı hamleler yapması beklenmiyor.Lig kaynakları, ClutchPoints yazarı Brett Siegel'e verdikleri bilgilerde, Pistons'ın son takas tarihine kadar kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlamadığını belirtti.Takımın çekirdek oyuncuları arasında yer alan Tobias Harris, Jaden Ivey ve Isaiah Stewart'ın kadroda kalmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edilirken, kulübün istikrarı korumaya ve mevcut yapı üzerine ilerlemeye önem verdiği aktarıldı. Özellikle Harris'in tecrübeli kimliği ve saha içindeki liderliği, Detroit yönetimi tarafından değerli bulunuyor.Son günlerde takas söylentileri ve "hemen kazan" odaklı bir hamle ihtimali gündeme gelmiş olsa da, Pistons taraftarlarının bu gelişmeler karşısında rahat bir nefes alabileceği belirtiliyor. Lig kaynaklarına göre Detroit, kadrosunu kökten sarsacak bir hamleye sıcak bakmıyor.Bu noktada Tobias Harris dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki deneyimli forvet, şu sıralar bir kalça gerilmesi nedeniyle sakatlık yaşıyor ve sezon sonunda sona erecek 26,6 milyon dolarlık kontrata sahip. Buna rağmen Pistons yönetimi, Harris'in hem soyunma odasındaki liderliğini hem de sahadaki katkısını, takımın playoff hedefi doğrultusunda önemli görüyor.Basketbol operasyonları başkanı Trajan Langdon yönetiminde Detroit, kısa vadeli sansasyonel hamleler yerine, süreklilik ve istikrarı önceleyen temkinli bir yaklaşım benimsedi. Mevcut planlamaya göre, ideal bir fırsat ortaya çıkmadığı sürece bu stratejide bir değişiklik beklenmiyor.Buna karşın, Pistons'ın olası bir büyük hamleye yönelmesi durumunda Trey Murphy III isminin izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Langdon'ın, Murphy'nin draft edildiği dönemde New Orleans Pelicans yönetiminde görev almış olması, oyuncunun oyun yapısına ve potansiyeline yakından aşina olduğu anlamına geliyor.