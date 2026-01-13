13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Detroit Pistons'ın takas planları netleşti

Detroit Pistons'ın takas dönemi öncesinde büyük çaplı hamleler yapması beklenmiyor.

calendar 13 Ocak 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Detroit Pistons'ın takas planları netleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Detroit Pistons'ın takas dönemi öncesinde büyük çaplı hamleler yapması beklenmiyor.

Lig kaynakları, ClutchPoints yazarı Brett Siegel'e verdikleri bilgilerde, Pistons'ın son takas tarihine kadar kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlamadığını belirtti.

Takımın çekirdek oyuncuları arasında yer alan Tobias Harris, Jaden Ivey ve Isaiah Stewart'ın kadroda kalmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edilirken, kulübün istikrarı korumaya ve mevcut yapı üzerine ilerlemeye önem verdiği aktarıldı. Özellikle Harris'in tecrübeli kimliği ve saha içindeki liderliği, Detroit yönetimi tarafından değerli bulunuyor.


Son günlerde takas söylentileri ve "hemen kazan" odaklı bir hamle ihtimali gündeme gelmiş olsa da, Pistons taraftarlarının bu gelişmeler karşısında rahat bir nefes alabileceği belirtiliyor. Lig kaynaklarına göre Detroit, kadrosunu kökten sarsacak bir hamleye sıcak bakmıyor.

Bu noktada Tobias Harris dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki deneyimli forvet, şu sıralar bir kalça gerilmesi nedeniyle sakatlık yaşıyor ve sezon sonunda sona erecek 26,6 milyon dolarlık kontrata sahip. Buna rağmen Pistons yönetimi, Harris'in hem soyunma odasındaki liderliğini hem de sahadaki katkısını, takımın playoff hedefi doğrultusunda önemli görüyor.

Basketbol operasyonları başkanı Trajan Langdon yönetiminde Detroit, kısa vadeli sansasyonel hamleler yerine, süreklilik ve istikrarı önceleyen temkinli bir yaklaşım benimsedi. Mevcut planlamaya göre, ideal bir fırsat ortaya çıkmadığı sürece bu stratejide bir değişiklik beklenmiyor.

Buna karşın, Pistons'ın olası bir büyük hamleye yönelmesi durumunda Trey Murphy III isminin izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Langdon'ın, Murphy'nin draft edildiği dönemde New Orleans Pelicans yönetiminde görev almış olması, oyuncunun oyun yapısına ve potansiyeline yakından aşina olduğu anlamına geliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.