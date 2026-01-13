13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
1-0DA
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
1-045'
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
0-217'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-019'

TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

calendar 13 Ocak 2026 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
