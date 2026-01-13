13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-150'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den iki transfer daha yapıyor

Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao transferleri için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Transferlerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

calendar 13 Ocak 2026 16:14 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 16:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den iki transfer daha yapıyor
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden iki transfere daha hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can ile birlikte kadro dışı kalan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile ilgilenen Kasımpaşa, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun bonservisiyle, Becao ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacak.

Cenk Tosun ve Becao'nun geleceklerinin kısa sürede netleşmesi ve transferlerin tamamlanması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
