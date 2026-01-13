Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerden iki transfere daha hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can ile birlikte kadro dışı kalan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile ilgilenen Kasımpaşa, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.
ANLAŞMA SAĞLANDI
HT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
TRANSFER DURUMU
İki takım arasındaki anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Cenk Tosun bonservisiyle, Becao ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacak.
Cenk Tosun ve Becao'nun geleceklerinin kısa sürede netleşmesi ve transferlerin tamamlanması bekleniyor.
