Emirhan İlkhan 90. dakikada sahneye çıktı!! Torino'yu son dakikada öne geçirdi! 3-2!pic.twitter.com/QqfQvsB1xE



— Sporx (@sporx) January 13, 2026

İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazandı.Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46. dakikada Mario Hermoso ile skoru eşitledi.Che Adams, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi.80. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Antonio Arena, 71. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi.Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı.Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.