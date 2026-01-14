13 Ocak
Emirhan İlkhan, Roma'yı 90'da yıktı!

Torino, Emirhan İlkan'ın 90. dakikada attığı golle Roma'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

calendar 14 Ocak 2026 00:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Torino 3-2'lik skorla kazandı.

Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46. dakikada Mario Hermoso ile skoru eşitledi.

Che Adams, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi.


80. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Antonio Arena, 71. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi.

Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.

