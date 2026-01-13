Xabi Alonso: Real Madrid'de neden olmadı?

Real Madrid, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktörü Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.İspanyol ekibi, Alonso'nun ardından teknik direktörlük görevine Real Madrid Castilla'yı çalıştıran Alvaro Arbeloa'yı getirdi. [Geçici olarak]The Athletic, Real Madrid'de Xabi Alonso ile yaşanan süreci mercek altına aldı.Yakın tarih, Real Madrid teknik direktörlüğü görevinden sadece bir kötü sonuçla gönderilebileceğinizi gösteriyor.Xabi Alonso'nun Bernabeu'ya dönüşüyle birlikte iyimserlik havası hakim oldu ve ilk dönemindeki performansı daha iyi olamazdı, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası öncesinde görevi devraldıktan sonra tüm turnuvalarda oynadığı ilk 20 maçın 17'sini kazandı. Madrid, Kasım ayında La Liga'da beş puan farkla liderdi.Ancak 44 yaşındaki teknik adam, Pazar günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Pazartesi günü görevinden ayrıldı ve yerine Real Madrid'in genç takım teknik direktörü (ve eski Liverpool ve Madrid takım arkadaşı) Alvaro Arbeloa geçti.Ligde son şampiyon Barcelona'nın sadece dört puan gerisinde olmasına ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için güçlü bir konumda olmasına rağmen, Alonso'nun ayrılığı, pozisyonu hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonların ardından geldi. Soyunma odasında farklılıklar olduğu gibi, sahada da zorluklar vardı.Alonso, işini titiz bir şekilde yürütür. Bu detaycı, sistem odaklı tarzı, 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen ile Bundesliga şampiyonluğunu kazanarak Almanya'da büyük bir başarıya ulaşmasını sağlamıştı.Gerçekte, Alonso geçen yaz göreve geldiğinden beri hiçbir şey başaramamıştı. O, fikirlerini genç bir kadroya aşılamaya başlayan bir "proje yöneticisi" olarak biliniyordu, ancak İspanya'nın başkentinde sonuçlar her zaman öncelikli olacaktır. Bu fikirleri tam olarak uygulamak için yeterli zaman olmadan kadroya değişiklik yapmak neredeyse imkansızdı, ancak oyuncuların ve kulüp yönetiminin memnuniyetsizliği çok ağır bastı.Real Madrid'in teknik direktörlerinin ömrü siyasi faktörlere bağlıdır. Başarılı olan teknik direktörler, taktiksel ideallerinin gücüyle değil, genellikle üstlerinde ve altlarında bulunanları yönetebilenlerdir.Yine de, Alonso'nun oyun planındaki bazı ilginç detaylar daha fazla incelenmeye değer. İşte Bernabeu'daki görev süresinin bir değerlendirmesi.Alonso, Madrid'e geldiği andan itibaren taktik planını oluşturmaya başlamıştı. Geçen yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası sırasında fikirlerinin temellerini atmakla görevlendirilmişti.Madrid, yoğun maç takvimi öncesinde fikirlerini denemek veya fiziksel kondisyonlarını geliştirmek için gerçek bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremediğinden, rekabetçi maçlar sırasında forma, diziliş ve kadro konusunda denemeler yapmak onun için tek gerçekçi seçenekti.Bunun sezon öncesi hazırlık döneminin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek zor, ancak Madrid'in sakatlıkları da işleri kolaylaştırmadı, özellikle savunmada Antonio Rüdiger, Eder Militao, Dani Carvajal, David Alaba, Dean Huijsen, Ferland Mendy ve Trent Alexander-Arnold sezonun ilk yarısında çeşitli zamanlarda önemli eksiklikler oldu.Seçim ya da koşullar nedeniyle, Alonso La Liga'da hiç değişmeyen bir kadro açıklamadı ve takımda ince ayarlamalar yaptı, bu sezon ligde şu ana kadar ilk 11'inde maç başına ortalama 3,1 değişiklik yaptı. Real Madrid, ilk on bir ve oyuncu değişiklikleri açısından La Liga'da en tutarsız takımlardan biri olarak öne çıkıyor.Bu tutarsızlık zaman zaman sahada da görülebiliyordu. Alonso, kısa süreli teknik direktörlük görevinde, en iyi oyuncularını en iyi pozisyonlarda oynatmak ve aynı zamanda top hakimiyetinde ve top kaybında da işe yarayan bir sistem sürdürmek için çeşitli dizilişler ve formasyonlar denedi.Madrid, oyun kurma aşamasında, topun ilerlemesine ve dolaşımına yardımcı olmak için genellikle duruma göre üçlü savunma dizilişi oluşturdu. Bu, özellikle savunma hattında çok az oyuncunun sahip olduğu pas menziline sahip Huijsen ve Alexander-Arnold'un yokluğunda geçerliydi.Stoperler ayrılır ve orta saha oyuncusu Aurielien Tchouameni savunma hattına inerek 3-2-5 veya 3-4(box)-3 dizilişi oluştururdu. Bu diziliş, Alonso'nun 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'de Bundesliga'yı kazanan yenilmez takımında kullandığı dizilişe benziyordu.Alaves maçında, Kylian Mbappe ve Rodrygo, Vinicius Junior'un arkasında durumsal 10 numara olarak içeriye doğru kayıyor, ancak genel yapıdan prensip açıkça anlaşılıyor.Bu sezon boyunca Madrid'in oyun kurma şekilleri akıcıydı ve bu da rakiplerine farklı sorular sormalarına olanak tanıdı. Örneğin, Tchouameni de topa ulaşmak için sol yarı alana çekilecek ve önünde biraz farklı yapılar olacak — Athletic Bilbao karşısında daha çok 3-5-2, Real Betis karşısında ise düz bir 3-4-3 şekli.Bu sezonun en önemli farklılıklarından biri, Alonso'nun sisteminde sağ kanattan tempo belirleyen orta saha oyuncusuna kaydırılan Arda Güler'in rolü oldu.20 yaşındaki Türk milli oyuncu, rakibin presini kırmak için gerekli yaratıcılık ve teknik becerilere sahip, ancak pozisyon anlayışındaki eksiklikleri riskler doğurabilir. Aynı şey Madrid'in orta saha oyuncularının her biri için de söylenebilir. İleriye çıkma veya kanatlara kayma eğilimleri, orta sahayı boşaltarak rakibin orta alanda yararlanabileceği boşluklar yaratabilir.Arda Güler, Alonso'nun gelişinden faydalanırken, teknik direktörün Jude Bellingham, Vinicius Jr veya her zaman özverili Federico Valverde gibi kilit oyuncularından en iyi şekilde yararlanamadığı hissi vardı. Her iki ceza sahasındaki yıldız kalitesi zaman zaman Madrid'i kurtardı, ancak hücumdaki dinamik tam olarak oturmadı.Mbappe ve Vinicius Jr, bu sezon orta ve geniş pozisyonlar arasında dönüşümlü olarak oynayarak daha uyumlu bir ikili oldular, ancak sürekli sol kanattan yapılan hücumlar, rakip takımın analistlerinin savunmada nereye odaklanmaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.Franco Mastantuono, Rodrygo, Brahim Diaz ve Valverde'nin dönüşümlü olarak oynadığı sağ kanat, aynı hücum gücünü sunamadı ve Alonso, Madrid'i son sezonlarda belirgin olan hücumdaki dengesizliğinden kurtaramadı.Mbappe gibi dünya çapında bir tehdit varken, bu dengesizlik belki kabul edilebilir.18 lig maçında 18 gol atması, Fransız milli oyuncunun bu sezon ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Real Mallorca'dan Vedat Muriqi, Mbappe'nin %42'lik payından daha yüksek bir payla takımının attığı toplam gol sayısında birinci sırada yer alıyor.Yine de, tek bir oyuncuya bu kadar büyük bir yük binmesi, doğal olarak takımın genel dinamikleri hakkında soruların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mbappe'nin golcü kimliği olumsuz olarak görülmemeli, ancak golleri takım düzeyinde genel hücum dengesinin bozulması pahasına geliyorsa, bu durum Madrid'in hücum gücünü etkisiz hale getirmeyi kolaylaştırabilir.Bu durumda Madrid'in topu elinde tutamama sorunu da gündeme geliyor.Alonso, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Benim için açık olan bir şey var, o da hepimizin savunma yapması gerektiği. 11 oyuncunun tamamı savunmaya katılmalı" dedi."Bir araya gelip nasıl baskı yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bu olmadan çok zor olacak ve bu yüzden hepimiz dahil oluyoruz. Vini Jr, Bellingham, Valverde, Mbappe, forvetler, savunma da baskı yapmalı. Ne kadar yakın olursak, mesafelerimiz o kadar iyi olur. İlk söylediğim şey, boşlukları ve hücum ve savunma şeklimizi iyileştirmeliyiz."Takım düzeyinde, Madrid'in sahanın üst kısmında topu geri kazanma becerisinde toplu bir gelişme oldu. 90 dakikada hücum üçgeninde kazandıkları 5,4 top, sadece Athletic Bilbao tarafından geçildi, geçen sezon 90 dakikada 3,8'den önemli ölçüde artış gösterdi.30 Kasım'da Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görüldüğü gibi, Alonso'nun takımı pres yaparken adam adama iyi oynuyor, sadece topu geri kazanmakla kalmıyor, bunu bir hücum aracı olarak da kullanıyor. Bu sezon La Liga'da Madrid'in 41'inden daha fazla şutla sonuçlanan yüksek top kaybı yaşayan başka bir takım yok.Yüksek pres yapmadığında Madrid, Carlo Ancelotti dönemine benzer bir 4-4-2 dizilişine geçiyor ve Mbappe ile Vinicius Jr, savunma yapısının en üstünde yer alıyor.İlk işaretler, her ikisinin de savunma görevlerini yerine getirmek için daha fazla çaba gösterdiğini gösteriyordu, ancak sezon ilerledikçe topu geri kazanma yoğunluğu azaldı. Geçen sezonun kötü alışkanlıkları yeniden ortaya çıktı ve rakibin ataklarını kaynağında kesmek için topa çok az baskı uygulandı.Bunun bir örneği, 14 Aralık'ta Alaves'e karşı 2-1 kazanılan maçta görüldü. Orta saha oyuncusu Antonio Blanco, etrafında hiçbir Madrid oyuncusu olmadan topu aldı ve savunma hattının üzerinden uzun bir pas attı. Alaves bu basit pozisyondan golü buldu.Forvet Gonzalo Garcia, 21 yaşındaki bir oyuncunun coşkusuna yakışır bir şekilde topu kaybetmediğinde azim göstermiştir, ancak az süre alması nedeniyle bu, sezon boyunca yerleşik bir model haline gelmemiştir. Gonzalo, Mbappe'nin hastalık nedeniyle kaçırdığı Kulüpler Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde gol kralı olduktan sonra, Ocak ayı başında nadiren ilk on birde yer aldığı Real Betis maçında mükemmel bir hat-trick yapmıştır.Vinicius Jr ve Mbappe, Real Madrid'in kontra ataklarına hazırlıklı olmak için yüksekte kalmanın daha iyi olduğunu savunabilirler, ancak forvet hattındaki yoğunluk eksikliği genellikle sahada daha derin bir etki yaratır ve takım arkadaşlarının rakibe karşı büyük atılımlar yapması gerekir, ancak bunu başaramazlar.Agresiflik, Ancelotti yönetimindeki Madrid takımının en önemli özelliğiydi, ancak topun kontrolünde veya kontrolünde olmayan durumlarda kompaktlık eksikliği sorun yaratabilir. Bireysel kalite çoğu zaman üstün gelir, ancak bu sezon Madrid'in korkunç derecede savunmasız göründüğü durumlar da oldu. Alonso, sezonun başında bu olumsuz eğilimi durdurmak için çaba sarf etti.Buraya nasıl geldik?Yine de Alonso, her iki takımın 90 dakikada beklenen gol farkını (yaratılan ve yenilen fırsatların farkını gösteren) incelediğinde, bu sürecin Madrid'de işe yaradığını belirtmekte haklıdır.Bu, genellikle takımların lig tablosunda hak ettikleri yeri gösteren iyi bir göstergedir. Madrid, maç başına bir gol farkla rakiplerini geride bırakarak La Liga'da en yüksek rakamları elde etmiştir.Bu performans bir sezon boyunca devam etseydi, sürecin kupa ile sonuçlanacağını gösterebilirdi (garanti etmezdi). Alonso için ne yazık ki, bunu artık asla bilemeyeceğiz.