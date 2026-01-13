Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması: Chris Silva

Fenerbahçe Beko, kısa süre önce kadrosuna kattığı Chris Silva'nın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,





"Oyuncumuz Chris Silva, 13 Ocak Salı günü (bugün) yapılan takım idmanımızda sol uyluk bölgesinden sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Chris Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



