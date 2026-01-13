13 Ocak
RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda siftah yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir, sahasında 1. Lig ekibi Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Ocak 2026 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 17:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.


Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

41. dakikada Başakşehir, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ceza sahasının sağında omuz omuza mücadelede Rasheed'den topu kapan Ebosele, son çizgi yakınında kaleci Bartu Kulbilge ile karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Bertuğ Yıldırım'a çıkardı. Bertuğ'un altıpasın içinde boş kaleye yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Boluspor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Arda Usluoğlu'nun yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

62. dakikada konuk takım, ikinci gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen uzun pasın sonucundan topla buluşan Barış Alıcı, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Doğan Alemdar, gole izin vermedi.

84. dakikada RAMS Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top, Umut Güneş'te kaldı. Umut'un ceza sahası sol çaprazdan pasında, Nuno da Costa'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gönderdi: 2-1

87. dakikada turuncu-lacivertli ekibin kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Nuno da Costa'nın sağdan ortasında Brnic, altıpasın içinden çıkardığı şutta topu ağlara gönderdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Burak Olcar, golden önce Umut Güneş'in Balburdia'ya faul yaptığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Olcar, Abdullah Uğur Sarı, Mücahid Adem Çelebi

RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 46 Kaluzinski), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 79 Kemen), Bertuğ Yıldırım (Dk. 72 Nuno da Costa)

Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Kouagba, Lima (Dk. 46 Abdulsamet Kırım), Harun Alpsoy (Dk. 60 Doğan Can Davas), Liço (Dk. 72 Ömürcan Artan), Balburdia, Mustafa Çaylı (Dk. 60 Barış Alıcı), Rasheed, Arda Usluoğlu (Dk. 79 Işık Kaan Arslan)

Goller: Dk. 23 Opoku, Dk. 84 Da Costa (RAMS Başakşehir), Dk. 44 Arda Usluoğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Liço, Dk. 56 Devran Şenyurt, Dk. 83 Doğan Can Davas (Boluspor)

