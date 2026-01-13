13 Ocak
Galatasaray'dan kupada ikide iki

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fethiye Beşkaza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Fethiyespor'un golü 90. dakikada Uğur Ayhan attı.

ICARDI, İKİ PENALTIDAN FAYDALANAMADI

Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, önce 37. dakikada penaltı kaçırdı. Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmeleri nedeniyle tekrar ettirilen penaltıda Icardi, bir kez daha topun başına geçti ancak bir kez daha Fethiyesporlu kaleci Arda Akbulut'a takıldı.

GALATASARAY'DAN İKİDE İKİ!

Galatasaray, bu sonuçla kupada 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak. Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Fethiyespor ise kupadaki 3. maçını Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın şutunda topun Fethiyesporlu oyuncunun eline çarpması sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda Akbulut topu çıkardı. Hakem, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. İkinci kez penaltıyı kullanan Icardi'nin şutunda kaleci Arda Akbulut yine gole izin vermedi.
58. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın köşe vuruşuna hareketlenen Sallai'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra Fethiyesporlu oyuncular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sağ kanattan ortasında hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-2
85. dakikada Fethiyespor gole yaklaştı. Ali Mert'in ceza sahası dışında sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Topu, Galatasaraylı oyuncular uzaklaştırdı.
90. dakikada Fethiyespor farkı 1'e düşürdü. Sol kanattan hareketlenen Ramazan Çevik'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Uğur Ayhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel
Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 75 Ulaş Zengin), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Dk. 81 Muhammet Raşit Yöndem), Şahan Akyüz, Melih Okutan (Dk. 59 Yusuf Türk), İrfan Akgün, Cihan Kazan (Dk. 75 Uğur Ayhan), Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Dk. 59 Ramazan Çevik)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim Bardakcı), Davinson Sanchez (Dk. 70 Yunus Akgün), Kazımcan Karataş, Lemina (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Gökdeniz Gürpüz (Dk. 46 Sallai), Yusuf Demir, Eren Elmalı (Dk. 86 Ada Yüzgeç), Ahmed Kutucu, Icardi
Goller: Dk.73 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 81 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 90 Uğur Ayhan (Fethiyespor)

  • KL
