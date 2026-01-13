13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
0-049'
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
2-152'
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Eyüpspor'dan 4. transfer: Onguene

Eyüpspor, Romanya'nın Petrolul Ploiești Kulübü'nden stoper mevkisinde görev yapan Jérôme Onguéné'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 13 Ocak 2026 20:15
Eyüpspor'dan 4. transfer: Onguene
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bu transfer döneminde kadrosundan 6 oyuncu kaybeden ikas Eyüpspor, 4. transferini açıkladı.

Mor sarılı ekip, Romanya ekibi Petrolul'den stoper Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eyüpspor, daha önce Petrolul'den sağ bek Denis Radu'yu da kiralamıştı.

İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama:

"ikas Eyüpspor, Romanya'nın Petrolul Ploiești Kulübü'nden stoper mevkisinde görev yapan Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.