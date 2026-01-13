Eyüpspor'dan 4. transfer: Onguene

Bu transfer döneminde kadrosundan 6 oyuncu kaybeden ikas Eyüpspor, 4. transferini açıkladı.
Mor sarılı ekip, Romanya ekibi Petrolul'den stoper Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Eyüpspor, daha önce Petrolul'den sağ bek Denis Radu'yu da kiralamıştı.
İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama:
"ikas Eyüpspor, Romanya'nın Petrolul Ploiești Kulübü'nden stoper mevkisinde görev yapan Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı."
