Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini açıkladı. Şenyürek de konuyla ilgili Instagram'dan paylaşım yaptı.

13 Ocak 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tilbe Şenyürek'te 'Guillain-Barre Sendromu' tespit edildi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tilbe Şenyürek'te "Guillain-Barre Sendromu" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Geçirdiği gribal enfeksiyona bağlı devam eden çeşitli eklem ağrısı şikayetleri sonrası yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e Guillain-Barre Sendromu teşhisi konmuştur. Tedavi süreci hassasiyetle sürdürülen oyuncumuz Tilbe Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TİLBE ŞENYÜREK'TEN PAYLAŞIM

Öte yandan Tilbe Şenyürek, Instagram'dan hastalığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.


Milli basketbolcu, yaptığı paylşımda; "Uzunca bir süredir fiziksel olarak kendimi hiç iyi hissetmiyordum malesef. Detaylı testler sonucu Gullian Barre Sendromu teşhisi konulduğunda, bir yanım üzüldü ama bir yanım çokça da sevindi. Tedavim gayet iyi gidiyor. İyi dileklerde bulunan herkese teşekkürler. Bu yıpratıcı süreçten, her zamanki gibi iyileşip sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. ifadelerini kullandı.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU NEDİR?

Guillain-Barre Sendromu (GBS), bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sinir sistemine (periferik sinirlere) saldırdığı, nadir görülen ancak ciddi bir nörolojik hastalıktır. Genellikle kol ve bacaklarda karıncalanma ve güçsüzlükle başlar, hızla ilerleyerek vücutta geçici felce neden olabilir.

