13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Serkan Reçber Ümraniye'de buluştu. Öte yandan Adalı, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Ocak 2026 16:32
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde oldukça önemli bir buluşma gerçekleşti.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, öğlen saatlerinde Ümraniye'de Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber ile bir araya geldi.


GÜNDEM: AYRILIKLAR VE YENİ İMZALAR

Üçlünün gerçekleştirdiği bu kritik toplantının ana maddesini transfer operasyonu oluşturdu. Görüşmede, transferi için mesafe katedilen ve imza aşamasına yaklaşılan isimlerin son durumu detaylıca konuşuldu. Ayrıca toplantıda sadece gelecekler değil, takımdan gönderilmesi planlanan ve yolların ayrılması muhtemel futbolcuların listesi de masaya yatırıldı.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI:
"KİMSE MERAK ETMESİN, ALACAĞIZ"

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ertan Süzgün'e yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği transfer çalışmaları hakkında çok net ifadeler kullandı.

Adalı, yürütülen operasyonlarda kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, "Babamın parasını harcamıyorum, Beşiktaş'ın parasını harcıyoruz.

En iyi oyuncuyu en iyi şartlarda almak için çabalıyoruz. Sadece yarım dönem için değil, önümüzdeki sezon kadrosu için de çabalıyoruz. Kimse merak da etmesin, alacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
