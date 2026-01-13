Bundesliga'da 18. hafta maçında VfB Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti ve kritik mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.Stuttgart bu galibiyetle ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, Frankfurt puan kaybıyla sahadan ayrıldı.Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ermedin Demirovic, 35. dakikada Deniz Undav ve 87. dakikada Nikolas Nartey kaydetti.Eintracht Frankfurt'un golleri 5. dakikada Rasmus Kristensen ve 80. dakikada Ayoube Amaimouni-Echghouyab'tan geldi.Stuttgart'ta milli futbolcumuz Atakan Karazor maçta 90 dakika forma giydi. Eintracht Frankfurt, milli futbolcumuz Can Uzun maç kadrosunda yer almadı.Alınan üç puanla birlikte puanını Stuttugart 32'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 26 puanda kaldı.Almanya Ligi'nde Stuttgart hafta sonu Union Berlin'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'e konuk olacak.