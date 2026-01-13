13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
1-0DA
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
1-0DA
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
0-218'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-020'

Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de yıktı!

Almanya Ligi'nde Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u ağırladığı maçı son dakikalarda gelen golle kazandı.

calendar 13 Ocak 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Stuttgart, Eintracht Frankfurt'u 87'de yıktı!
Bundesliga'da 18. hafta maçında VfB Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti ve kritik mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Stuttgart bu galibiyetle ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, Frankfurt puan kaybıyla sahadan ayrıldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ermedin Demirovic, 35. dakikada Deniz Undav ve 87. dakikada Nikolas Nartey kaydetti.


Eintracht Frankfurt'un golleri 5. dakikada Rasmus Kristensen ve 80. dakikada Ayoube Amaimouni-Echghouyab'tan geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcumuz Atakan Karazor  maçta 90 dakika forma giydi. Eintracht Frankfurt, milli futbolcumuz Can Uzun maç kadrosunda yer almadı. 

Alınan üç puanla birlikte puanını Stuttugart 32'ye yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 26 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde Stuttgart hafta sonu Union Berlin'i ağırlayacak. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'e konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
