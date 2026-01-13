13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Galatasaray'da transfer için Fatih Terim çağrısı!

Galatasaray Divan Kurulu'nun eski başkanı ve sarı-kırmızılıların eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Futbol AŞ için Fatih Terim çağrısında bulundu.

calendar 13 Ocak 2026 14:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer için Fatih Terim çağrısı!
Galatasaray'da transferlerin gecikmesi ve taraftarların yönetime tepkisinin ardından sürpriz bir çağrı geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve sarı-kırmızılılarda daha önce başkan adaylığı da olan Eşref Hamamcıoğlu, kulübe Fatih Terim çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, paylaşımında, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.


Hamamcıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
