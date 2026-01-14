13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
6-5
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Marsilya, Fransa Kupası'nda 9-0'la turladı!

Marsilya, Fransa Kupası Son 32 Turu'nda 9-0'lık skorla gövde gösterisi yaptı.

calendar 14 Ocak 2026 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Marsilya, alt lig ekiplerinden FC Bayeux ile karşılaştı ve zayıf rakibini deplasmanda 9-0'lık skorla mağlup etti.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Angel Gomes, 19. dakikada Hamed Junior Traore, 26. dakikada Mason Greenwood, 32. dakikada Amine Gouiri, 49. dakikada Mason Greenwood, 55. dakikada Amine Gouiri, 80. dakikada Conrad Egan Riley, 86. dakikada Neal Maupay ve 90. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

Mason Greenwood maçta hat-trick yaptı, ayrıca iki golün pasını veren isim oldu.

Öte yandan adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Amine Gouiri karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
