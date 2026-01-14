Marsilya, Fransa Kupası'nda 9-0'la turladı!

Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Marsilya, alt lig ekiplerinden FC Bayeux ile karşılaştı ve zayıf rakibini deplasmanda 9-0'lık skorla mağlup etti.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Angel Gomes, 19. dakikada Hamed Junior Traore, 26. dakikada Mason Greenwood, 32. dakikada Amine Gouiri, 49. dakikada Mason Greenwood, 55. dakikada Amine Gouiri, 80. dakikada Conrad Egan Riley, 86. dakikada Neal Maupay ve 90. dakikada Mason Greenwood kaydetti.



Mason Greenwood maçta hat-trick yaptı, ayrıca iki golün pasını veren isim oldu.



Öte yandan adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Amine Gouiri karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdı.



