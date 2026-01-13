Oklahoma City Thunder oyuncusu Nikola Topic, testis kanserini yendikten sonra sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.Topic, Thunder antrenmanlarından fotoğraflar paylaşarak, gönderisine yalnızca üç kelimelik bir not düştü: "back on court" (yeniden sahadayım).Zorlu bir sağlık sürecinin ardından yeniden parkelere dönmeye hazırlanan Topic, kısa süre önce testis kanseri teşhisi almış, ancak tedaviye vakit kaybetmeden başlamıştı. Genç oyuncu, hastalığı geride bıraktığını ve basketbola geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu.Thunder ile antrenmanlara yeniden başlayan Topic, paylaştığı gönderiyle hem takım arkadaşlarına hem de basketbol dünyasına güçlü bir mesaj verdi. Antrenmanlardan yansıyan görüntülerde, Topic'in takım arkadaşlarıyla birlikte yüksek tempoda çalıştığı görüldü.Ekim ayının sonlarında, henüz 20 yaşındayken bu ağır teşhisi alan Sırp oyun kurucu ve Sırbistan Milli Takımı oyuncusu için süreç oldukça zorlu geçti. Kanser teşhisi, acil bir ameliyatı ve ardından kemoterapi tedavisini gerektirdi. Bu gelişmeler, Topic'in hem basketbol kariyeri hem de genel sağlığı hakkında ciddi endişelere yol açmıştı.Ancak Topic, tedavi süreci boyunca sergilediği kararlılık ve mental güçle dikkat çekti. Tedavinin tamamlanmasının ardından yeniden takım çalışmalarına katılan genç oyuncu, Thunder antrenmanlarında kaydedilen videolarda fiziksel olarak kendini zorladığını ve geri dönüş için yoğun bir şekilde hazırlandığını gösterdi.Her ne kadar bu sezon resmî olarak Nikola Topic'in Oklahoma City Thunder'daki ikinci sezonu olsa da, genç oyuncu henüz NBA'de ilk maçına çıkmış değil. Çaylak sezonu, yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle erken sona ermişti. Ardından gelen kanser teşhisi ise kariyerindeki bir diğer büyük engel olarak karşısına çıktı.Tüm bu zorluklara rağmen Topic, hem sağlığını hem de basketbol hayallerini yeniden rayına oturtmaya kararlı görünüyor ve NBA sahnesine adım atmak için geri sayıma başlamış durumda.