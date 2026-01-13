13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-149'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Nikola Topic, kanseri yendikten sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor

Oklahoma City Thunder oyuncusu Nikola Topic, testis kanserini yendikten sonra sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

calendar 13 Ocak 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Oklahoma City Thunder oyuncusu Nikola Topic, testis kanserini yendikten sonra sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

Topic, Thunder antrenmanlarından fotoğraflar paylaşarak, gönderisine yalnızca üç kelimelik bir not düştü: "back on court" (yeniden sahadayım).

Zorlu bir sağlık sürecinin ardından yeniden parkelere dönmeye hazırlanan Topic, kısa süre önce testis kanseri teşhisi almış, ancak tedaviye vakit kaybetmeden başlamıştı. Genç oyuncu, hastalığı geride bıraktığını ve basketbola geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu.


Thunder ile antrenmanlara yeniden başlayan Topic, paylaştığı gönderiyle hem takım arkadaşlarına hem de basketbol dünyasına güçlü bir mesaj verdi. Antrenmanlardan yansıyan görüntülerde, Topic'in takım arkadaşlarıyla birlikte yüksek tempoda çalıştığı görüldü.

Ekim ayının sonlarında, henüz 20 yaşındayken bu ağır teşhisi alan Sırp oyun kurucu ve Sırbistan Milli Takımı oyuncusu için süreç oldukça zorlu geçti. Kanser teşhisi, acil bir ameliyatı ve ardından kemoterapi tedavisini gerektirdi. Bu gelişmeler, Topic'in hem basketbol kariyeri hem de genel sağlığı hakkında ciddi endişelere yol açmıştı.

Ancak Topic, tedavi süreci boyunca sergilediği kararlılık ve mental güçle dikkat çekti. Tedavinin tamamlanmasının ardından yeniden takım çalışmalarına katılan genç oyuncu, Thunder antrenmanlarında kaydedilen videolarda fiziksel olarak kendini zorladığını ve geri dönüş için yoğun bir şekilde hazırlandığını gösterdi.

Her ne kadar bu sezon resmî olarak Nikola Topic'in Oklahoma City Thunder'daki ikinci sezonu olsa da, genç oyuncu henüz NBA'de ilk maçına çıkmış değil. Çaylak sezonu, yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle erken sona ermişti. Ardından gelen kanser teşhisi ise kariyerindeki bir diğer büyük engel olarak karşısına çıktı.

Tüm bu zorluklara rağmen Topic, hem sağlığını hem de basketbol hayallerini yeniden rayına oturtmaya kararlı görünüyor ve NBA sahnesine adım atmak için geri sayıma başlamış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
