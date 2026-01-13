13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
1-0DA
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
1-045'
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
0-216'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-018'

Burak Yılmaz, kırmızı kart için özür diledi

Burak Yılmaz, Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi.

calendar 13 Ocak 2026 21:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz, kırmızı kart için özür diledi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi.

Burak Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:


"Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
