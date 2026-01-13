14 Ocak Yarın Okullar Tatil mi? Hangi İllerde Kar Tatili Var?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok ilde 13 Ocak Salı günü uygulanan kar tatilinin ardından, bazı ilçelerde tatil kararının 14 Ocak Çarşamba gününe de sarktığı bilgileri gelmeye başladı. İşte valiliklerden ve kaymakamlıklardan gelen ilk açıklamalar...

13 Ocak akşam saatleri itibarıyla, 14 Ocak Çarşamba günü için tatil kararı açıklanan ilk yerler belli oldu:

Rize (İkizdere): İkizdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kastamonu (Bazı İlçeler): Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde ve taşımalı eğitimin yapıldığı bazı ilçelerde (Seydiler, Tosya vb.) kar yağışının durumuna göre tatilin uzatılması değerlendiriliyor.

İstanbul: İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü verilen kar tatilinin ardından 13 Ocak Salı günü eğitim normale dönmüştü. Meteoroloji verilerine göre 14 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'da yarın okulların tatil edilmesi beklenmiyor.

Ankara: Başkentte dondurucu soğuklar devam etse de yeni bir kar yağışı dalgası öngörülmüyor. Ankara Valiliği'nden 14 Ocak için bir tatil açıklaması gelmedi; eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Meteoroloji'nin "sarı kod" uyarısı verdiği Bilecik, Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan gibi illerde, gece oluşabilecek buzlanma riskine karşı valiliklerin sabah saatlerine kadar yeni duyurular yapabileceği belirtiliyor. Kar tatili haberleri genellikle akşam 20.00'den sonra veya sabah 07.00 sularında kesinleşmektedir.

Kar tatili beklentileri sürerken, öğrenciler için asıl büyük tatil kapıda:

Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma (Bu hafta sonu).

Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.

İkinci Dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.