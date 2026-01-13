Haber Tarihi: 13 Ocak 2026 11:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 11:15

Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 13 Ocak 2026

Altın S1 neden düşüyor? Darphane altın sertifikasındaki sert düşüşün nedenleri, prim oranlarındaki azalma ve 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları haberimizde.

Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 13 Ocak 2026
Abone Ol
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözdesi olan Altın Sertifikası (ALTIN.S1), Aralık 2025 ve Ocak 2026 başındaki aşırı yükselişinin ardından bir dengelenme sürecine girdi. Fiziksel altın fiyatının (gram altın) çok üzerinde bir "prim" ile işlem gören sertifikada, bu farkın (makasın) daralması düşüşün ana kaynağını oluşturuyor.
1. "Aşırı Prim" Sönmesi (Makasın Daralması)
Ocak ayı başında Altın S1 fiyatı, serbest piyasadaki gram altın fiyatına kıyasla yaklaşık %70-80 daha pahalı bir seviyeye ulaşmıştı. Finans dünyasında bu duruma "aşırı primli fiyatlama" denir. 12 Ocak itibarıyla yatırımcıların bu yüksek primden rahatsız olması ve "daha ucuz" olan gram altına yönelmesi, sertifikadaki primi eriterek fiyatları aşağı çekiyor.

2. Kâr Satışları ve Teknik Düzeltme
2025 yılını rekor getirilerle kapatan Altın S1, Ocak ayının ilk haftasında da yükselişini sürdürdü. Ancak 80-85 TL (1 grama tekabül eden 100 adet sertifika için 8.000-8.500 TL) seviyeleri görüldükten sonra, büyük yatırımcılar kâr realizasyonuna başladı. Borsada yaşanan genel satış baskısı ile birleşen kâr satışları, fiyatlarda düzeltmeye yol açtı.

3. Arz-Talep Dengesi ve Yeni Yatırım Araçları
Altın S1'in arzı sınırlı olduğu için talep arttığında fiyatı altından bağımsız olarak çok hızlı yükselebiliyor. Ancak yeni yılda altın fonlarına ve fiziksel altına olan erişimin kolaylaşması, talebi sertifikadan kaydırarak fiyatı baskıladı. Uzmanlar, sertifikadaki "kıtlık primi"nin azalmaya başladığına dikkat çekiyor.

4. Küresel Altın Fiyatlarındaki Durgunluk
Ons altın ve dolar kurundaki yatay seyir, sertifikanın "dayanak varlığı" olan altın fiyatını desteklemediği için, prim azaldıkça sertifika fiyatı doğrudan aşağı yönlü ivmeleniyor. 12 Ocak itibarıyla ons altındaki zayıf seyir, sertifikadaki düşüşü tetikleyen bir diğer yan faktör oldu.

Diğer Haberler

Robinio Vaz, Roma'ya imza atıyor Roma Robinio Vaz, Roma'ya imza atıyor
Atalanta, Raspadori için anlaştı! Atalanta Atalanta, Raspadori için anlaştı!
Fenerbahçe'den Can Armando Güner hamlesi! İlk resmi temas kuruldu Fenerbahçe Fenerbahçe'den Can Armando Güner hamlesi! İlk resmi temas kuruldu
Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Bayern Münih Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması!
Fenerbahçe ve Türk futbolu efsanesi: Lefter Futbol Fenerbahçe ve Türk futbolu efsanesi: Lefter
Manchester United'da yeni dönem: Michael Carrick Manchester United Manchester United'da yeni dönem: Michael Carrick
Fenerbahçe'de Fred'e Olympiakos kancası Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred'e Olympiakos kancası
Tedesco'dan Skriniar için transfer yanıtı! Fenerbahçe Tedesco'dan Skriniar için transfer yanıtı!
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak Türkiye Kupası Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'ye iki isimden 20 milyon euro
2
Fenerbahçe'den Kante bombası! Resmi teklif yapıldı
3
Torreira'dan derbi sonrası net mesaj: "Bu forma daha fazlasını bekler"
4
Fethiyespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
5
Mauro Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
6
Galatasaray'da orta sahaya alternatif: Denis Zakaria
7
Galatasaray'da Singo belirsizliği

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.