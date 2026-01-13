Haber Tarihi: 13 Ocak 2026 11:15 -
Güncelleme Tarihi:
13 Ocak 2026 11:15
Altın Sertifikası (Altın S1) Neden Düşüyor? 13 Ocak 2026
Altın S1 neden düşüyor? Darphane altın sertifikasındaki sert düşüşün nedenleri, prim oranlarındaki azalma ve 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları haberimizde.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözdesi olan Altın Sertifikası (ALTIN.S1), Aralık 2025 ve Ocak 2026 başındaki aşırı yükselişinin ardından bir dengelenme sürecine girdi. Fiziksel altın fiyatının (gram altın) çok üzerinde bir "prim" ile işlem gören sertifikada, bu farkın (makasın) daralması düşüşün ana kaynağını oluşturuyor.
1. "Aşırı Prim" Sönmesi (Makasın Daralması)Ocak ayı başında Altın S1 fiyatı, serbest piyasadaki gram altın fiyatına kıyasla yaklaşık %70-80 daha pahalı bir seviyeye ulaşmıştı. Finans dünyasında bu duruma "aşırı primli fiyatlama" denir. 12 Ocak itibarıyla yatırımcıların bu yüksek primden rahatsız olması ve "daha ucuz" olan gram altına yönelmesi, sertifikadaki primi eriterek fiyatları aşağı çekiyor.2. Kâr Satışları ve Teknik Düzeltme2025 yılını rekor getirilerle kapatan Altın S1, Ocak ayının ilk haftasında da yükselişini sürdürdü. Ancak 80-85 TL (1 grama tekabül eden 100 adet sertifika için 8.000-8.500 TL) seviyeleri görüldükten sonra, büyük yatırımcılar kâr realizasyonuna başladı. Borsada yaşanan genel satış baskısı ile birleşen kâr satışları, fiyatlarda düzeltmeye yol açtı.3. Arz-Talep Dengesi ve Yeni Yatırım AraçlarıAltın S1'in arzı sınırlı olduğu için talep arttığında fiyatı altından bağımsız olarak çok hızlı yükselebiliyor. Ancak yeni yılda altın fonlarına ve fiziksel altına olan erişimin kolaylaşması, talebi sertifikadan kaydırarak fiyatı baskıladı. Uzmanlar, sertifikadaki "kıtlık primi"nin azalmaya başladığına dikkat çekiyor.4. Küresel Altın Fiyatlarındaki DurgunlukOns altın ve dolar kurundaki yatay seyir, sertifikanın "dayanak varlığı" olan altın fiyatını desteklemediği için, prim azaldıkça sertifika fiyatı doğrudan aşağı yönlü ivmeleniyor. 12 Ocak itibarıyla ons altındaki zayıf seyir, sertifikadaki düşüşü tetikleyen bir diğer yan faktör oldu.
