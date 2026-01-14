13 Ocak
İstanbulspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 14 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER 



İstanbulspor: Alp, Ayberk, Duran, Emrecan, İzzet Ali, İsa, Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk, Cham, Emir.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Taha Emre, Batagov, Ozan, Nwaiwu, Bouchouari, Cihan, Sikan, Nwakaeme, Augusto.



Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

SON 4 RESMİ KARŞILAŞMADA GALİP GELMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
