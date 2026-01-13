13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

PSG, Fabian Ruiz ile sözleşme uzatıyor

Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Fabian Ruiz ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

13 Ocak 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler
PSG, Fabian Ruiz ile sözleşme uzatıyor
Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Fabian Ruiz'in sözleşmesini uzatıyor.

SON AŞAMADA

Matteo Moretto'nun haberine göre, PSG ve Ruiz arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi.

Ruiz, anlaşmanın tamamlanması halinde Paris Saint-Germain ile 2027'ye kadar olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
