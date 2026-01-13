PSG, Fabian Ruiz ile sözleşme uzatıyor

Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Fabian Ruiz'in sözleşmesini uzatıyor.
SON AŞAMADA
Matteo Moretto'nun haberine göre, PSG ve Ruiz arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmelerin son aşamada olduğu belirtildi.
Ruiz, anlaşmanın tamamlanması halinde Paris Saint-Germain ile 2027'ye kadar olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
