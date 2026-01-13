Ada Yüzgeç'ten Okan Buruk için açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki genç oyuncusu Ada Yüzgeç açıklamalarda bulundu.





"OKAN BURUK HOCAMA VE AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"



Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç,dedi.