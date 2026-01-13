13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
1-0DA
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
1-045'
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
0-216'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-018'

Ada Yüzgeç'ten Okan Buruk için açıklama!

Galatasaray'ın 16 yaşındaki oyuncusu Ada Yüzgeç, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Fethiyespor maçının ardından konuştu.

calendar 13 Ocak 2026 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ada Yüzgeç'ten Okan Buruk için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki genç oyuncusu Ada Yüzgeç açıklamalarda bulundu. 

"OKAN BURUK HOCAMA VE AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"MAÇA GİRERKEN HEYECAN VARDI"

Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç, "Maça girerken heyecan vardı. O pozisyonda sağıma çektim, şutu denemek istedim; birkaç fazla dokununca pas verdim. Sahada olduğum her dakika mücadele etmeye, elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.