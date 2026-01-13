Galatasaray'dan Lookman hamlesi!

Galatasaray, Atalanta forması giyen ve son dönemde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman ile ilgileniyor.
İTALYA'YA GİTTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında Milano'ya gitti.
FOFANA İLE BİRLİKTE LOOKMAN
Orta saha arayan sarı-kırmızılıların Milan'dan Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi.
Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği diğer oyuncunun Atalanta'dan Nijeryalı Lookman olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın, Fofana'nın yanı sıra Lookman'ı da hedefe aldığı belirtildi.
25 MİLYON EURO
Öte yandan Sky Italia'da yer alan habere göre, Milano'da bulunan Galatasaraylı idarecilerin, Lookman için Atalanta'ya 25 milyon euro'luk teklif yapabileceği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
AYRILIĞA ONAY İHTİMALİ!
Atalanta, Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.
Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin, kulüple daha önce de sorun yaşayan Lookman'ın ayrılığına izin verebileceği gündeme geldi.
