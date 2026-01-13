13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Galatasaray'dan Lookman hamlesi!

Galatasaray, Atalanta'dan Ademola Lookman ile ilgileniyor. Galatasaray, Lookman için Atalanta'ya 25 milyon euro teklif edecek.

Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, Atalanta forması giyen ve son dönemde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman ile ilgileniyor.

İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında Milano'ya gitti.

FOFANA İLE BİRLİKTE LOOKMAN

Orta saha arayan sarı-kırmızılıların Milan'dan Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi.


Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği diğer oyuncunun Atalanta'dan Nijeryalı Lookman olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın, Fofana'nın yanı sıra Lookman'ı da hedefe aldığı belirtildi.

25 MİLYON EURO

Öte yandan Sky Italia'da yer alan habere göre, Milano'da bulunan Galatasaraylı idarecilerin, Lookman için Atalanta'ya 25 milyon euro'luk teklif yapabileceği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

AYRILIĞA ONAY İHTİMALİ!

Atalanta, Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin, kulüple daha önce de sorun yaşayan Lookman'ın ayrılığına izin verebileceği gündeme geldi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
