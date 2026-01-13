13 Ocak
Fofana'dan ret: Galatasaray'ın hedefi Koopmeiners

Milan forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Youssouf Fofana, transfere sıcak bakmıyor. Galatasaray, bu gelişme sonrası Juventus'tan Teun Koopmeiners'a yöneldi.

calendar 13 Ocak 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fofana'dan ret: Galatasaray'ın hedefi Koopmeiners
Galatasaray'da transfer çalışmaları ve gelişmeleri Abdullah Kavukcu'nun Milano'ya gitmesinin ardından hız kazandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, salı günü transfer için Milano'ya gitti.

FOFANA'DAN RET!

Bu gelişmenin ardından Di Marzio, Galatasaray'ın orta saha hedefinin Milan'dan Youssouf Fofana olduğunu duyurdu.


La Gazzetta dello Sport ise Fransız oyuncunun transfere sıcak bakmadığını yazdı.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Fofana'nın transfere sıcak bakmamasının ardından Galatasaray'ın hedefinin Juventus'tan Teun Koopmeiners olduğu yazıldı.

27 yaşındaki Hollandalı Koopmeiners, Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'ın, kulübü Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

