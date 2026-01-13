Fofana'dan ret: Galatasaray'ın hedefi Koopmeiners

Galatasaray'da transfer çalışmaları ve gelişmeleri Abdullah Kavukcu'nun Milano'ya gitmesinin ardından hız kazandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, salı günü transfer için Milano'ya gitti.
FOFANA'DAN RET!
Bu gelişmenin ardından Di Marzio, Galatasaray'ın orta saha hedefinin Milan'dan Youssouf Fofana olduğunu duyurdu.
La Gazzetta dello Sport ise Fransız oyuncunun transfere sıcak bakmadığını yazdı.
GALATASARAY'DA YENİ HEDEF
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Fofana'nın transfere sıcak bakmamasının ardından Galatasaray'ın hedefinin Juventus'tan Teun Koopmeiners olduğu yazıldı.
27 yaşındaki Hollandalı Koopmeiners, Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Teun Koopmeiners'ın, kulübü Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
