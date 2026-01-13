Abdülkerim Bardakcı'dan fikstür için açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından Abdülkerim Bardakcı, Tivibu Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.



"ZOR BİR KARŞILAŞMAYDI"



Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken deneyimli savunmacı, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir karşılaşmaydı. Kötü bir zemin vardı, soğuk bir havaydı. Rakip takım da çok iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Yoğun fikstüre de değinen Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: