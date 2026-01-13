13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Abdülkerim Bardakcı'dan fikstür için açıklama!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Fethiyespor maçının ardından konuştu.

Haber: Sporx.com
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından Abdülkerim Bardakcı, Tivibu Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

"ZOR BİR KARŞILAŞMAYDI"

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken deneyimli savunmacı, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir karşılaşmaydı. Kötü bir zemin vardı, soğuk bir havaydı. Rakip takım da çok iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.



FİKSTÜR İÇİN AÇIKLAMA

Yoğun fikstüre de değinen Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Allah'ın izniyle galibiyetlerimize devam edeceğiz. Yoğun bir fikstüre gireceğiz. Gaziantep FK ile başlayıp Atletico Madrid ile oynayacağız. İki maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
