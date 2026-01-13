13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Boluspor teknik sorumlusu Gökhan İpek: "Keyifli bir maç oldu"

Boluspor sorumlusu Gökhan İpek, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Ocak 2026 18:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Boluspor'da teknik sorumlu Gökhan İpek, futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi. 

"KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İpek, "Keyifli bir maç oldu. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncular, taktiğe ve disipline yüzde 100 riayet etti. Bize de keyif verdiler. Duran toptan 2 gol yedik. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



"BİRKAÇ TAKVİYEYLE DAHA İYİ YERLERE GELİRİZ"

Dar bir kadroya sahip olduklarını aktaran Gökhan İpek, "Birbirine bağlı aile ortamı oluşturmuş bir grup var. Yönetimimiz arkamızda. Ellerinden ne geliyorsa bizden esirgemiyorlar. Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Oyunumuzu ne kadar güçlendirirsek sonuçlar da gelecektir. Birkaç takviyeyle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
