Boluspor teknik sorumlusu Gökhan İpek: 'Keyifli bir maç oldu'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Boluspor'da teknik sorumlu Gökhan İpek, futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi.





"KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İpek, "Keyifli bir maç oldu. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncular, taktiğe ve disipline yüzde 100 riayet etti. Bize de keyif verdiler. Duran toptan 2 gol yedik. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dar bir kadroya sahip olduklarını aktaran Gökhan İpek,diye konuştu.