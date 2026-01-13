Atalanta, Raspadori için anlaştı!

Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Atalanta, Roma'nın da ilgilendiği İtalyan futbolcu için son anda araya girdi ve Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.Matteo Moretto'nun haberine göre, Atalanta, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Atletico Madrid'e 20-23 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Raspadori, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.Öte yandan Atalanta'nın Raspadori'nin transferi için anlaşmasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ademola Lookman'a çevrildi.Atalanta'nın, Raspadori transferini resmiyete dökmesiyle birlikte Lookman'ın ayrılığına izin verebileceği gündeme geldi.