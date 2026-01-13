13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Atalanta, Raspadori için anlaştı!

Atalanta, Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası gözler Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman'a çevrildi.

calendar 13 Ocak 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atalanta, Raspadori için anlaştı!
Atalanta, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Atalanta, Roma'nın da ilgilendiği İtalyan futbolcu için son anda araya girdi ve Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Atalanta, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Atletico Madrid'e 20-23 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.


Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Raspadori, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

GÖZLER LOOKMAN'DA!

Öte yandan Atalanta'nın Raspadori'nin transferi için anlaşmasıyla birlikte gözler Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ademola Lookman'a çevrildi.

Atalanta'nın, Raspadori transferini resmiyete dökmesiyle birlikte Lookman'ın ayrılığına izin verebileceği gündeme geldi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
