Alexander Stanojevic: 'Beraberlik hak edilmiş bir sonuç'

Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic mücadeleyi değerlendirdi.





BERABERLİK HAK EDİLMİŞ BİR SONUÇ



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı. Çok şans yakaladık. Hatta belki bir, iki gol fazla atabilirdik ama olmadı. Alanyaspor da pozisyonlar buldu. Bence beraberlik hak edilmiş bir sonuç" şeklinde konuştu.



