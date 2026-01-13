13 Ocak
Alexander Stanojevic: "Beraberlik hak edilmiş bir sonuç"

Fatih Karagümrük hocası Stanojevic, Türkiye Kupası'nda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor maçının ardından değerlendirmede bulundu.

13 Ocak 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alexander Stanojevic: 'Beraberlik hak edilmiş bir sonuç'
Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic mücadeleyi değerlendirdi.


 BERABERLİK HAK EDİLMİŞ BİR SONUÇ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı. Çok şans yakaladık. Hatta belki bir, iki gol fazla atabilirdik ama olmadı. Alanyaspor da pozisyonlar buldu. Bence beraberlik hak edilmiş bir sonuç" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
