Sadettin Saran'dan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki yıl ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"



Sadettin Saran, yaptığı açıklamada "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağımız için çok mutluyuz. Bunun gururunu ve sorumluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"TÜRK VOLEYBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Saran, açıklamasının devamında, "Fenerbahçe olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türk sporunu ve Türk voleybolunu, Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.