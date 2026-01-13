13 Ocak
Jürgen Klopp'tan Real Madrid cevabı: "Telefonum çaldı!"

Jurgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'e ilişkin tutumunu doğruladı: "İnsanlar bana mesaj attı"

13 Ocak 2026 18:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jürgen Klopp'tan Real Madrid cevabı: 'Telefonum çaldı!'
Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörlüğüne gelme konusunda açıklama yaptı.

Jurgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından bu görevle ilgili olarak kendisine ulaşıldığını doğruladıktan sonra, Real Madrid'in teknik direktörü olmakla ilgilenmediğini ima etti. Ancak bu teklif doğrudan La Liga devinden gelmedi.

Klopp, kariyeri boyunca uzun süredir Real Madrid'in teknik direktörlüğü ile anılıyordu, ancak 2024 yazında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra şu anda teknik direktörlüğe dönmek istemediğini defalarca vurguladı.


"TELEFONUM ÇALDI"

Alonso'nun Bernabeu'dan ayrılmasının ardından, ServusTV On'da konuk olan Klopp'a, telefonunun çoktan çalmaya başladığı soruldu.

"Aslında çaldı ama Real Madrid'den değil." diyerek cevap veren Klopp "Ama evet, bu konuda benimle doğrudan iletişime geçmesi gerektiğini düşünen birkaç kişi vardı. Öncelikle, bence bu, şu anda orada bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir başka işareti. Son iki yıldır Leverkusen'de ne kadar olağanüstü bir teknik direktör yeteneği olduğunu gösteren Xabi Alonso ve bence onun yaşında ve yaptığı işlerin sayısına bakıldığında bunu söyleyebiliriz, sadece altı ay sonra Madrid'den ayrılmak zorunda kalması, birkaç şeyi gösteriyor." dedi.

"REAL MADRID'DE BEKLENTİLER BÜYÜK"

Alman teknik adam, "Bir yandan, günümüzde artık zamanın kalmadığını gösteriyor. Öte yandan, Real Madrid'deki beklentiler açıkça çok büyük. Barcelona'ya karşı kupa finalini kaybettikten sonra, o anın heyecanı içinde böyle bir karar vermek çok şey ifade ediyor. Sanırım bir süredir bu konuda söylentiler duyuyorduk." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ KİŞİ BANA MESAJ ATTI, EMOJİYLE CEVAP VERDİM"

Klopp, "Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ve benim için de hiçbir şey tetiklemedi, ki bu muhtemelen bir sonraki soru olacaktı. Şaşırdım, bu doğru, gerçekten şaşırdım. Sonra birkaç kişi bana mesaj attı ve ben de çeşitli emojilerle cevap verdim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
