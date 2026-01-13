Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'e kötü haber

13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 15-20 gün sahalardan uzak kalacak.

13 Ocak 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sportmediaset kanalının haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Inter'in yarın evinde Lecce ile yapacağı 14. hafta erteleme maçında ve ligin 21. haftasında 17 Ocak'ta Udinese ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.


Haberde, Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun umudunun, Çalhanoğlu'nu, Inter'in 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Arsenal maçında oynatmak olduğu ancak bu umudun da bugünkü tetkiklerden sonra boşa çıktığı ve iyileşme süresinin en az 15-20 gün olmasından dolayı milli futbolcunun ay sonuna doğru dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşısında maçın 73. dakikasında penaltıdan takımını 2-1 öne geçiren golü atmış, daha sonra sakatlanarak 87. dakikada yerini Petar Sucic'e bırakmıştı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
