Trabzonspor'da kritik transfer toplantısı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da önemli bir görüşme gerçekleşti.



Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya, takım menajeri Emrah Tok ile teknik direktör Fatih Tekke; istanbul'da bir araya geldi.



Trabzonspor'un gerçekleştirdiği bu toplantıda devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Ayrıca toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.Bu toplantı sonrası Trabzonsporlu yetkililer, transfer görüşmelerine hız verecek ve hafta sonuna kadar en az bir isim daha kadroya katılacak.