13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-289'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Trabzonspor'da kritik transfer toplantısı!

Trabzonspor yönetimi ve Fatih Tekke, İstanbul'da transfer zirvesi yaptı; bordo-mavililer hafta sonuna kadar en az bir transferi bitirmeyi hedefliyor.

calendar 13 Ocak 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya, takım menajeri Emrah Tok ile teknik direktör Fatih Tekke; istanbul'da bir araya geldi.

Trabzonspor'un gerçekleştirdiği bu toplantıda devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.



Ayrıca toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu toplantı sonrası Trabzonsporlu yetkililer, transfer görüşmelerine hız verecek ve hafta sonuna kadar en az bir isim daha kadroya katılacak. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
