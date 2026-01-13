13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
0-021'
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Türkiye Kupası A Grubu'nda Fatih Karagümrük maçının ardından Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

calendar 13 Ocak 2026 16:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Kolay olabilecek bir maçı kendilerinin zorlaştırdığını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün gerçekten üzgünüm çünkü 3 puan almak için elimizde bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Aslında maç için hazırlandığımız her şeyi maçın içinde gerçekleştirdik. Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler var; top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor. Yani kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık. Herkes bizi biliyor, kolay gol yiyen bir takım değiliz ama bugün 2 gol yedik. Bir oyuncu hata yapabilir, yüklenmeye gerek yok."


"ASIL PROBLEM TAKIMIN İŞTAHSIZLIĞIYDI"


Takımdaki istek ve arzunun istediği seviyede olmadığını belirten Pereira: "Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı. Maç öğlen olabilir, akşam olabilir, stadyumda seyirci olmayabilir; bunların hiçbiri fark etmez. Biz profesyoneliz ve işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Hep konuşuyoruz; ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmamız gerekiyor diyoruz ama konuşması kolay. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm, benim için kötü bir gün oldu" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"


Oyuncularının bugün yüzde yüzünü verdiğini düşünmediğini dile getiren Pereira, "Bugün oyuncularımızın yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan şey de bu. Biz burada sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kupaya, taraftarlara, kulübe daha çok saygı göstermemiz gerekiyor. Buna rağmen şunu da söylemeliyim; daha çok pozisyona giren takım bizdik. Bizim sorunumuz doğru duyguyu, doğru mantaliteyi sahaya yansıtamamaktı. Ciddi bir şanstı, 6 puan yapabilirdik ama şu anda 4 puanımız var. Ben hırslı bir adamım ve bunu oyunculara da geçirmeye çalışıyorum. Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve daha iyisini yapmak gerekiyor. Çok üzgünüm, muhtemelen bugün uyuyamayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.