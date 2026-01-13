13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Manchester United'da yeni dönem: Michael Carrick

Manchester United, geçici teknik direktörlük görevi için eski oyuncusu Michael Carrick ile sezon sonuna kadar prensip anlaşması sağladı.

calendar 13 Ocak 2026 12:04 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da yeni dönem: Michael Carrick
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Teknik direktörü Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor.

MICHAEL CARRICK

Amorim sonrası birçok isim gündeme gelen Manchester United, teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Michael Carrick'e emanet etmeye hazırlanıyor.

SOLSKJAER OLMADI

Ruben Amorim'in ayrılığının ardından eski oyuncusu ve teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile de görüşen Manchester United, kararını Carrick'ten yana verdi.



PRENSİP ANLAŞMASI
KENDİ EKİBİYLE ÇALIŞACAK


The Athletic'in haberine göre, Manchester United, geçici teknik direktörlük için Michael Carrick ile prensip anlaşmasına vardı. Carrick, sezon sonuna kadar Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenecek. Carrick, Manchester United'da kendi önerdiği teknik ekip ile birlikte görev yapacak.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Manchester United'ın Carrick ile ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.



DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Manchester United'ın eski bir oyuncusu olan İngiliz futbol adamı, daha önce 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından üç maçta Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Manchester United'da Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından, 18 yaş altı takımında görev yapan Darren Flether, geçici bir süreliğine A takımı devralmıştı.

İLK MAÇI DERBİ!

Carrick, Manchester United'ın kendisi için resmi açıklamayı yapmasıyla birlikte ilk maçına derbide çıkacak. İngiliz teknik adamın, cumartesi günü oynanacak Manchester City maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Manchester United'da daha önce yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörleri de olan 44 yaşındaki Carrick, Manchester dışında Middlesbrough'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.