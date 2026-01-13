Manchester United'da yeni dönem: Michael Carrick

The Athletic'in haberine göre

Teknik direktörü Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United, yeni hocasını açıklamaya hazırlanıyor.Amorim sonrası birçok isim gündeme gelen Manchester United, teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Michael Carrick'e emanet etmeye hazırlanıyor.Ruben Amorim'in ayrılığının ardından eski oyuncusu ve teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile de görüşen Manchester United, kararını Carrick'ten yana verdi., Manchester United, geçici teknik direktörlük için Michael Carrick ile prensip anlaşmasına vardı. Carrick, sezon sonuna kadar Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenecek. Carrick, Manchester United'da kendi önerdiği teknik ekip ile birlikte görev yapacak.Manchester United'ın Carrick ile ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.Manchester United'ın eski bir oyuncusu olan İngiliz futbol adamı, daha önce 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından üç maçta Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.Manchester United'da Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından, 18 yaş altı takımında görev yapan Darren Flether, geçici bir süreliğine A takımı devralmıştı.Carrick, Manchester United'ın kendisi için resmi açıklamayı yapmasıyla birlikte ilk maçına derbide çıkacak. İngiliz teknik adamın, cumartesi günü oynanacak Manchester City maçında takımın başında yer alması bekleniyor.Manchester United'da daha önce yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörleri de olan 44 yaşındaki Carrick, Manchester dışında Middlesbrough'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti.