13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
1-0DA
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
1-045'
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
0-216'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-018'

Derbi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi

Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımları çok konuşulan 3 isim PFDK'lık oldu.

calendar 13 Ocak 2026 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 22:57
Haber: Sporx.com
Derbi sonrası 3 isim PFDK'ya sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Süper Kupa'nın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 3 futbolcu, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'dan Mario Lemina, Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'nin paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcel Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımdaki hakaret sebebiyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin oyuncusu Jhon Duran da aynı maç sonrası sportmenliğe aykırı hareket içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle disipline gönderildi.


Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinde gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi. Fenerbahçe de aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçların ardından İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ve Erzurumspor da çeşitli sebeplerle disiplin kuruluna sevk edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.