2026 Dakar Rallisi'nde 9. etap geride kaldı

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Wadi ad-Dawasir kentindeki 418 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobilde Goczal etabın kazananı
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 46 dakika 42 saniyelik derecesiyle Energylandia takımından Eryk Goczal elde etti.
Aynı takımdan Polonyalı Michal Goczal, 7 dakika 45 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Toby Price (Toyota Gazoo) ise liderin 11 dakika 36 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Etabı 8. sırada bitiren İspanyol Nani Roma (Ford), genel klasmanda 36 saat 44 dakika 1 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.
Motosiklette kazanan Schareina
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Tosha Schareina, 3 saat 45 dakika 42 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.
İspanyol pilotu, 4 dakika 35 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve 4 dakika 50 saniye geriden gelen Güney Afrikalı Michael Docherty (BAS World KTM) takip etti.
Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 37 saat 9 dakika 17 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.
Dakar Rallisi'nin 10. etabı, yarın Bişa şehrindeki 371 kilometrelik parkurda düzenlenecek.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.
