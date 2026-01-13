13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-1DA
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

2026 Dakar Rallisi'nde 9. etap geride kaldı

2026 Dakar Rallisi'nin 9. etabını otomobil kategorisinde Eryk Goczal, motosiklet sınıfında Tosha Schareina ilk sırada tamamladı

2026 Dakar Rallisi'nde 9. etap geride kaldı
Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Wadi ad-Dawasir kentindeki 418 kilometrelik parkurda yapıldı.


Otomobilde Goczal etabın kazananı

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 46 dakika 42 saniyelik derecesiyle Energylandia takımından Eryk Goczal elde etti.

Aynı takımdan Polonyalı Michal Goczal, 7 dakika 45 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Toby Price (Toyota Gazoo) ise liderin 11 dakika 36 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı 8. sırada bitiren İspanyol Nani Roma (Ford), genel klasmanda 36 saat 44 dakika 1 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.


 

Motosiklette kazanan Schareina

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Tosha Schareina, 3 saat 45 dakika 42 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, 4 dakika 35 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve 4 dakika 50 saniye geriden gelen Güney Afrikalı Michael Docherty (BAS World KTM) takip etti.

Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 37 saat 9 dakika 17 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin 10. etabı, yarın Bişa şehrindeki 371 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
