13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Nuri Şahin: "Galip geldik ama oynanan oyundan mutlu değilim"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Boluspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Ocak 2026 18:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Galip geldik ama oynanan oyundan mutlu değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Boluspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kazanmalarına rağmen ortaya koydukları performanstan memnun olmadığını dile getirdi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYNANAN OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"



Boluspor karşısında zorlandıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim. Oyuncuların çabasından ve profesyonelliğinden memnunum. Bende kredileri çok fazla. Bu maçta da birini kullandılar." diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZİ SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ"

Devre arasında Antalya'da yaptıkları kampın verimli geçtiğini aktaran Nuri Şahin, "İlk kez uzun süre beraber kaldık. Yüklememizi yaptık. Oyuncular maç oynayarak açılacak. Lig ve Türkiye Kupası bizim için aynı önemde. Ligde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.