İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Antoine Semenyo ve 90+9. Rayan Cherki dakikada kaydetti.
Borunemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, ikinci maçında ikinci golünü buldu.
Deplasmanda ilk maçı kazanan Manchester City, 4 Şubat tarihinde Newcastle United'ı rövanş maçında ağırlayacak.
