13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
6-5
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Manchester City, Newcastle'a karşı avantajı kaptı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Newcastle United'ı deplasmanda iki golle devirdi büyük avantaj yakaladı.

14 Ocak 2026 00:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Antoine Semenyo ve 90+9. Rayan Cherki dakikada kaydetti.

Borunemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, ikinci maçında ikinci golünü buldu.

Deplasmanda ilk maçı kazanan Manchester City, 4 Şubat tarihinde Newcastle United'ı rövanş maçında ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
