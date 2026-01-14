Atletico Madrid, kupada tur atladı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Deportivo La Coruna ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Riazor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada frikikten Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.
Atletico Madrid, 18 Ocak Pazar günü Alaves ile karşılaştıktan sonra 21 Ocak Çarşamba akşamı Galatasaray'a konuk olacak.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada frikikten Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.
Atletico Madrid, 18 Ocak Pazar günü Alaves ile karşılaştıktan sonra 21 Ocak Çarşamba akşamı Galatasaray'a konuk olacak.