13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Atletico Madrid, kupada tur atladı

Atletico Madrid, Deportivo La Coruna deplasmanında tek golle kazanıp turladı.

Atletico Madrid, kupada tur atladı
İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Deportivo La Coruna ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Riazor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada frikikten Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atletico Madrid, 18 Ocak Pazar günü Alaves ile karşılaştıktan sonra 21 Ocak Çarşamba akşamı Galatasaray'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
