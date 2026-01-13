Haber Tarihi: 13 Ocak 2026 10:49 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 10:49

e-Okul Kapandı mı 2026? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?

e-Okul not girişi ne zaman kapanacak 2026? 13 Ocak bugün e-Okul kapandı mı? Öğretmenlerin not girişi için son gün ve 1. dönem karne günü detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, dönem sonu yoğunluğu nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da kademeli olarak veri girişine kapatılıyor. 16 Ocak Cuma günü dağıtılacak karneler öncesinde, notların sisteme işlenmesi ve kontrollerin tamamlanması için öğretmenlerin süresi daralıyor. Peki, sistem bugün kapandı mı? İşte yanıtı...
e-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul sistemi aslında öğrenciler ve veliler için hiçbir zaman tamamen kapanmaz; ancak öğretmenlerin not, devamsızlık ve davranış puanı girişi yapabildiği ekranlar karne basımı için belirli tarihlerde kilitlenir.

Genel Not Girişi: Okul yönetimlerinden alınan bilgilere göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu için not giriş süreci 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla büyük oranda tamamlandı.

Mazeret Sınavları ve Son Düzenlemeler: Mazeret sınavına giren öğrenciler veya sistemsel düzeltmeler için e-Okul not giriş ekranının 14 Ocak 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar açık kalması bekleniyor.

Karne Basım Süreci: 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla sistemin öğretmen yetkilerine tamamen kapatılması ve okul idareleri tarafından karne basım işlemlerine geçilmesi öngörülüyor.

e-OKUL VBS ÖĞRENCİLERE KAPANDI MI?
Hayır, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) kapanmadı. Öğrenciler ve veliler; notlarını, devamsızlık bilgilerini ve dönem sonu ortalamalarını karne gününe kadar ve hatta sömestr tatili boyunca 7/24 görüntülemeye devam edebilirler. Sistemdeki yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar yaşansa da erişim engeli bulunmamaktadır.

2026 KARNE GÜNÜ VE 15 TATİL TAKVİMİ
MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:

1. Dönem Sonu (Karne Günü): 16 Ocak 2026 Cuma


Yarıyıl Tatili Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl Tatili Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, e-Okul üzerindeki tüm notları girildikten sonra yıl sonu başarı puanına bakarak belge durumlarını kontrol edebilirler:

Teşekkür Belgesi: 70,00 - 84,99 puan arası.

Takdir Belgesi: 85,00 ve üzeri puan. (Not: Belge alabilmek için öğrencinin zayıf dersinin bulunmaması ve devamsızlık sınırını aşmamış olması şarttır.)
e-Okul Kapandı mı 2026? e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak?
