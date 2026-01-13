Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arasında kadrosuna sağ bek bölgesi için takviye yaptı.
Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye geldi.
Kayserispor transfer tahtasını açtıktan sonra anlaştığı oyunculara lisans çıkaracak.
HABER: Faruk Aydemir
