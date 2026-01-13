13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Aliağa FK Kupa'da Samsunspor'u ağırlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda istediği sonuçları alamayan Aliağa FK, Kupa'da Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'u konuk edecek

calendar 13 Ocak 2026 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek.

Aliağa Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Aliağa FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Aliağa FK teknik patronu Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, taraftardan destek beklediklerini vurguladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
