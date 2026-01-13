Aliağa FK Kupa'da Samsunspor'u ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek.



Aliağa Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.



Aliağa FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti.



Aliağa FK teknik patronu Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, taraftardan destek beklediklerini vurguladı.