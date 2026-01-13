Joao Cancelo, Barcelona'ya döndü

Barcelona, savunmasına beklenen takviyeyi gerçekleştirdi.
Katalan ekibi, Al Hilal forması giyen eski oyuncusu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Barcelona, Portekizli futbolcunun kiralık transferi için Al Hilal'e 4 milyon euro ödeyecek.
31 yaşındaki Cancelo, daha önce 2023-2024 sezonunda Barcelona forması giymişti.
