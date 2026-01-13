Samsunspor'dan Eyüp Aydın açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'da konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.
Yıldırım, Galatasaray'dan kiraladıkları Eyüp Aydın'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Eyüp Aydın'ın bonservisi için Galatasaray'a resmi teklif yaptınız mı?" sorusunun ardından, "Eyüp Aydın'ın bonservisi için Galatasaray'a teklif yapmadık. Neden yapmadık? Samsunspor şirket takımı olsa da taraftarın sesi bizim için bir veridir. Biz taraftarımızı dikkate alıyoruz. Eyüp Aydın'ın elindeki Galatasaray poşetine ve Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesine taraftar tepki gösterdi. Eyüp henüz çok genç bir oyuncu, iyi niyetli birisi. Eyüp ile ilgili sezon sonunda karar vereceğiz. Thomas Reis'in bu konuda onayı önemli." yanıtını verdi.
Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Karadeniz temsilcisinde 6 maçta süre buldu.
