13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Samsunspor'dan Eyüp Aydın açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiraladıkları Eyüp Aydın'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 13 Ocak 2026 14:20
Samsunspor'dan Eyüp Aydın açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'da konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.

Yıldırım, Galatasaray'dan kiraladıkları Eyüp Aydın'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Eyüp Aydın'ın bonservisi için Galatasaray'a resmi teklif yaptınız mı?" sorusunun ardından, "Eyüp Aydın'ın bonservisi için Galatasaray'a teklif yapmadık. Neden yapmadık? Samsunspor şirket takımı olsa da taraftarın sesi bizim için bir veridir. Biz taraftarımızı dikkate alıyoruz. Eyüp Aydın'ın elindeki Galatasaray poşetine ve Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesine taraftar tepki gösterdi. Eyüp henüz çok genç bir oyuncu, iyi niyetli birisi. Eyüp ile ilgili sezon sonunda karar vereceğiz. Thomas Reis'in bu konuda onayı önemli." yanıtını verdi.


Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, Karadeniz temsilcisinde 6 maçta süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.