13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilendi

Fenerbahçe Kulübü sponsorlukla ilgili yeni anlaşma yapıldığını açıkladı.

calendar 13 Ocak 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilendi
 Fenerbahçe Kulübü, erkek futbol takımı için Otokoç Otomotiv ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Otokoç Otomotiv arasındaki forma göğüs sponsorluğu anlaşmamız yenilendi. Futbol A takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Kulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçe'mizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv'e teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
