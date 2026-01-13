Altınordu'da Kerim bu kez kazandırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını koruyan Altınordu'ya attığı golle galibiyeti getiren Kerim Avcı bu sezon 3'üncü kez rakip fileleri sarsarken, ilk defa gol attığı bir maçta takımının galip gelmesiyle çifte sevinç yaşadı.



İzmir temsilcisinin sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu, 3'üncü kez transfer olduğu Altınordu'da ilk yarıda 2 kez gol sevinci yaşadı.



Kırmızı-lacivertliler, Kerim'in rakip ağları havalandırdığı Kastamonuspor deplasmanından 7-1'lik yenilgiyle dönerken, iç sahadaki Kepez Spor randevusu 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda gol attığı bu iki maçta sevinci yarım kalan Kerim, Erbaaspor deplasmanında 58'inci dakikada sahneye çıkarak rakip kaleciyi avladı.



Sahadan 1-0'lık zaferle ayrılan Altınordu, 36 yaşındaki futbolcunun skora katkısıyla bu defa galibiyete uzandı.



