13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Altınordu'da Kerim bu kez kazandırdı

Zor günler geçiren Altınordu, Erbaaspor karşısında galip gelirken, Kerim Avcı da attığı golle bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı

calendar 13 Ocak 2026 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Kerim bu kez kazandırdı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını koruyan Altınordu'ya attığı golle galibiyeti getiren Kerim Avcı bu sezon 3'üncü kez rakip fileleri sarsarken, ilk defa gol attığı bir maçta takımının galip gelmesiyle çifte sevinç yaşadı.

İzmir temsilcisinin sezon başında Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu, 3'üncü kez transfer olduğu Altınordu'da ilk yarıda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-lacivertliler, Kerim'in rakip ağları havalandırdığı Kastamonuspor deplasmanından 7-1'lik yenilgiyle dönerken, iç sahadaki Kepez Spor randevusu 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda gol attığı bu iki maçta sevinci yarım kalan Kerim, Erbaaspor deplasmanında 58'inci dakikada sahneye çıkarak rakip kaleciyi avladı.

Sahadan 1-0'lık zaferle ayrılan Altınordu, 36 yaşındaki futbolcunun skora katkısıyla bu defa galibiyete uzandı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
