Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den transferi iptal oluyor!

Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor'un, Karşıyaka'dan kadrosuna katmak istediği Adem Yeşilyurt'un transferi iptal oluyor. İşte ayrıntılar...

13 Ocak 2026 13:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den transferi iptal oluyor!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Karşıyaka formasıyla kısa süre içinde gösterdiği performansla Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin talip olmasına rağmen Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'a satılması kararı alınan Adem Yeşilyurt transferinde sürpriz gelişme yaşandı.

TAKIMDA KALIYOR

19 yaşındaki genç oyuncu ve ailesinin Slovenya'ya transfer olmayı istemediği öğrenildi. Geçen hafta perşembe günü Adem için Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'la menajerler aracılığıyla el sıkışan Maribor cephesi de henüz sözleşme ve bonservis ödemesiyle ilgili resmi adım atmadı. Adem'in Türkiye'den veya Avrupa'nın önemli liglerinden ciddi teklif gelmezse ara transferde yuvada kalma ihtimali ağırlık kazandı.


Karşıyaka, U19 Milli Takımı'yla çıktığı ilk maçta pazar günü Özbekistan ağlarını da sarsan Adem için Maribor'la 600 bin Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 40 pay karşılığı anlaşmıştı. Bonservisinin yüzde 10'u oyuncu aralık ayında profesyonel olurken yapılan anlaşma gereği İzmir'in amatör ekiplerinden Pınargücü'ne verilecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımı Hull City'e giderse ise Karşıyaka bu transferden 2.5 milyon Euro kazanacaktı. Halen U19 Milli Takımı'nın kampında olan Adem çarşamba günü yine Özbekistan maçında forma giyecek. Genç futbolcu ardından yeniden takıma katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Adem ilk 11'de forma giydiği 5 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

